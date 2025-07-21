تطور عاجل في صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، تفاصيل جديدة بشأن صفقة اللاعب الدولي وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيرحل خلال الساعات القليلة المقبلة.

موسم الانتقالات الجاري يختلف كليًا عن المواسم السابقة

وقال الناقد الرياضي محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن موسم الانتقالات الجاري يختلف كليًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي أشعل سوق الانتقالات مبكرًا قبل بطولة كأس العالم للأندية، من خلال إبرام صفقات قوية، مما تسبب في حالة من السخونة غير المعتادة على مستوى الصفقات والأندية المنافسة.

وسام أبو علي

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن النادي الأهلي لا يزال بحاجة إلى تدعيم صفوفه بمهاجم ومدافع، خاصة بعد اقتراب مهاجمه وسام أبو علي من الرحيل رسميًا، موضحًا أن المفاوضات مع أحد الأندية الأمريكية بلغت مراحلها النهائية.

النادي الأهلي وافق على العرض الأمريكي المقدم لضم وسام أبو علي

وأفاد الناقد الرياضي محمد عصام، بأن النادي الأهلي وافق على العرض الأمريكي المقدم لضم وسام أبو علي، وأن قيمة التعاقد زادت بعد رفع اللاعب لقيمة العرض المتفق عليه، معتبرًا أن رحيله جاء أيضًا بسبب حالة التوتر الأخيرة مع الجماهير.

الكلمة النهائية في انتقال وسام أبو علي جاءت وفقًا لرؤية الإدارة

وشدد الناقد الرياضي محمد عصام، على أن النادي الأهلي لم يتنازل عن شروطه المالية، وتمسك بالقيمة المطلوبة في الصفقة، وهو ما تحقق بالفعل، مؤكدًا أن الكلمة النهائية في انتقال وسام أبو علي جاءت وفقًا لرؤية الإدارة.