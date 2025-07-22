متحف كفر الشيخ ينظم أكبر مسابقة للشطرنج

ينظم متحف كفر الشيخ، أكبر مسابقة للشطرنج بالتعاون مع قصر ثقافة كفرالشيخ ومديرية الشباب والرياضة ،وذلك يوم الاربعاء القادم بالمتحف .



أوضحت إدارة متحف كفر الشيخ ، أن مسابقة الشطرنج جاءت في إطار الإحتفال بـ اليوم العالمي للشطرنج ، لتكو الفاعلية ضمن عدة فاعليات ينظمها المتحف لإثراء الوعى الثقافي و الآثري.

متحف كفر الشيخ



يذكر أن متحف كفر الشيخ يُعد النافذة التي تسلط الضوء على التُراث الثقافي والحضاري لمحافظة كفر الشيخ باعتبارها أحد أهم محافظات الوجه البحري من الناحية الأثرية، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور من أبرزها مدينتي بوتو وسخا.

ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عام 1992، عندما خصصت المحافظة قطعة أرض لبنائه، وفي عام 2017 تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ، وتفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه، عبر الفيديو كونفرانس، عام 2020.

يتكون المتحف من طابق واحد يعرض مجموعة من المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في مدينة بوتو القديمة وغيرها من المواقع الأثرية بكفر الشيخ، بالإضافة إلى عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب البشري والبيطري والصيدلة، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري.

ويوجد قاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.