تمثال لـ الأميرة امنرديس الأولى يزين المتحف المصرى بالتحرير

تمثال من الالباستر لـ الأميرة امنرديس الأولى ، فى حالة رائعة يزين المتحف المصرى بالتحرير ، كقطعة فريدة تجذب أنظار السائحين وزوار المتحف.

وأوضحت إدارة المتحف المصرى بالتحرير ، أن الأميرة امنرديس الأولى هى أميرة كوشية، ابنة الملك كاشتا والملكة ببتما، ويُعتقد أنها شقيقة الملكين شباكا وبعنخي.

الأميرة امنرديس

الأميرة امنرديس الأولى



وأشارت إدارة المتحف ، إلى أن رتّب والدها كاشتا لتبنيها من قبل "المتعبدة الإلهية لآمون" شيبنؤبت الأولى في طيبة، لتصبح خليفتها، لتكتب قصة جديدة من التاريخ.

وأفادت بأن امنرديس تولت منصب الكاهنة العليا خلال الأسرة الخامسة والعشرين (تقريبًا 714-700 ق.م) في عهد شباكا، وتبنت لاحقًا ابنة بعنخي لتخلفها.

وحملت لقب "المتعبدة الإلهية لآمون" حتى توفت، ودُفنت في مقبرة بمدينة هابو.

