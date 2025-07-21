وزير العمل: نحتاج استيعاب البعض بأن هناك قانون جديد للعمل ويطبق بكل قوة

كشف وزير العمل محمد جبران، تفاصيل جديدة بشأن حملة سلامتك تهمنا، مشيرا إلى أن إطلاق حملة “سلامتك تهمنا ” هدفها ضم عمال الدليفري إلى منظومة الحماية الاجتماعية.

القانون الجديد يجبر صاحب العمل على تحرير عقد للعامل

وأضاف وزير العمل محمد جبران، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن القانون الجديد يجبر صاحب العمل على تحرير عقد للعامل، متابعا أن هناك حملات تفتيش للمنشأت.

وتابع وزير العمل محمد جبران، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات الدليفرى”، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا، والذين يمثلون شريحة نشطة وأساسية في المجتمع.

وأشار وزير العمل محمد جبران، إلى أنه نحتاج أن يستوعب البعض أن هناك قانون جديد للعمل ويطبق بكل قوة، وسيتم تطبيقه بداية من شهر سبتمبر.

