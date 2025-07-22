قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من اليمن
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: توسيع الشراكات مع صناديق المناخ لإتاحة تمويلات لمشروعات البنية التحتية المستدامة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع  مختار أبو العطا، رئيس تنمية الأعمال لشمال أفريقيا في إنفينيتي باور، وإيلي ألوكو، مدير الاستثمار بشركة AFC لإدارة الأصول التابعة لمؤسسة التمويل الأفريقية، لبحث تعزيز جهود التعاون المشترك لتعزيز جهود التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة في مصر.

وشهد اللقاء مباحثات حول صندوق البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ الذي دشنته مؤسسة التمويل الأفريقية، بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، بهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، ودعم أولويات التنمية والعمل المناخي خاصة في قطاعات الطاقة والنقل.

وعرض مسئولو مؤسسة التمويل الأفريقية، وشركة إنفينيتي، هيكل تمويل الصندوق والجهود المبذولة في الفترة الماضية لحشد التمويلات الميسرة والدعم الفني للدول المختلفة المستفيدة من الصندوق، فضلًا عن دوره في توفير التمويلات لشركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في تطوير مشروعات البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعظيم الشراكة مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار في المناخ، من أجل إتاحة المزيد من التمويلات لمشروعات البنية التحتية المستدامة، فضلًا عن توسيع قاعدة مُشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل وضع تلك الجهود موضع التنفيذ، موضحة أن مصر اختيرت ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF) والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي (CIF) يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن الاختيار يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، القطاعات الفنية بتعزيز التواصل مع مسئولي مؤسسة التمويل الأفريقية وشركة إنفينيتي، من أجل الوقوف على تفاصيل الصندوق الجديد، ودراسة الخطوات اللازمة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من التمويلات المتاحة بالصندوق.


 

رانيا المشاط مختار أبو العطا التمويل الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

معلول

جلسه حاسمة بين معلول ورئيس الصفاقسي لحسم انضمامه إلى النادي

جواو فيليكس

جواو فيليكس على رادار الأندية السعودية وسط غموض مستقبله مع تشيلسي

شوبير

صاحب أفضل هدف بكأس العالم للأندية.. شوبير يكشف عن صفقة مدوية لـ بيراميدز

بالصور

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد