البطريرك الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

يهنئ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وقال: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو”.

وتابع: “وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، حتى يوفقهم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، وأن يُديم على مصرنا الحبيبة الاستقرار والرخاء والازدهار، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه وشر”.

وواصل: "نتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".