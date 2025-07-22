استهداف ممنهج للمؤسسات الصحية في غزة.. الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية

أكد محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة استهداف مباشر وممنهج للمؤسسات الصحية والإنسانية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، في محاولة واضحة لشلّ قدرتها على خدمة السكان.

قوات الاحتلال تعتقل أطباء وتنهب مؤسسات الإغاثة الدولية

وأشار في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الأيام الماضية شهدت هجمات على عشرات المرافق، بينها مستشفى الهلال التابع للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، واعتقال عدد من الأطباء والعاملين الصحيين، قبل الإفراج عن بعضهم وهم مكبلون بالأصفاد.

وحذر أبو عفش من أن هذه الانتهاكات تُعد جريمة ضد الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الطواقم الطبية والمنشآت الإنسانية في غزة.