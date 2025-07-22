قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن
نتيجة الثانوية العامة 2025 "جاهزة" على مكتب وزير التعليم ..واستعدادات لاعتمادها اليوم
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین
الدولة تطلق خريطة صناعية متكاملة.. 147 منطقة و17 مجمعًا لدعم الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع المتعثرة
كارثة إنسانية في غزة.. 650 ألف طفل يواجهون المجاعة ونفاد تام للموارد الطبية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار في البترول والتعدين لخفض الواردات وتخفيف الأعباء
ترامب يهدد بضرب إيران وإسرائيل تتوعد بجولة ثانية من الحرب| تقرير
في لقاء مع الجالية بنيجيريا.. عبد العاطي: خدمات رقمية ومبادرات نوعية للمصريين بالخارج
بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن
محافظ أسوان: تقديم التسهيلات للإخوة السودانيين لعودتهم لوطنهم.. شاهد
ماشي ولا قاعد.. شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن فيديو اعتذار وسام أبو علي
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرب ببني سويف توضح أسباب ضعف وانقطاع الخدمة ببعض قرى المحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن رصد ومعالجة شكاوى المواطنين التي تم تداولها عبر بعض الموقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بتكرار انقطاع وضعف المياه بعدد من قرى وتجمعات مراكز المحافظة، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، من خلال تقرير فني مفصل، عن أسباب تلك المشكلات وخططها المقترحة للحلول العاجلة.

وأوضح التقرير، الذي أعدته المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القرى المتأثرة تتبع مراكز (بني سويف – ببا – ناصر – الواسطى – إهناسيا)، حيث تنوعت الأسباب بين ضعف بالشبكات، أو وقوع بعض القرى في نهايات خطوط المحطات، أو زيادة الأحمال خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، إلى جانب التوسع العمراني غير المخطط في بعض المناطق.
وتناول التقرير أبرز القرى المتضررة والحلول المقترحة، ومنها:

•قرى شرق النيل (عزبة الحمرايا وبياض العرب): تعاني من ضعف في الخدمة، وتم اقتراح توسعات بمحطة تل ناروز ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، إلى جانب التنسيق مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة للربط الإضافي.
•قرية نزلة السعادنة: تعاني من ضعف الشبكات نتيجة وقوعها بنهاية خطوط محطة معصرة نعسان، وجارٍ دراسة توسعات جديدة للمحطة.
•منطقة ورشة سنور: يتم توفير المياه بعدد ساعات يومياً مع الدفع بسيارات مياه عند الحاجة.
•عزب الملاحيات بمركز ببا: الحل يكمن في سرعة الانتهاء من وتشغيل توسعات محطة كفر ناصر.
•مركز ناصر: تم البدء في التشغيل التجريبي لتوسعات محطة أشمنت، بالإضافة إلى تأهيل محطة ناصر المطورة، وتركيب رافع مياه بمدخل قرية دنديل لتحسين الخدمة بعزبة مطيريد وكوم أبو خلاد.
•صفط الشرقية وعزبة أبو النور (الواسطى): ضعف الخدمة بسبب الاعتماد على محطة الترافلتريشن، ويجري التنسيق لإنشاء محطة مياه جديدة.
•مركز إهناسيا: الخطة تشمل رفع طاقة خط طرد محطة البديني، لمواكبة التوسع العمراني، إلى جانب استفادة عزبة شاويش من توسعات محطة معصرة نعسان.

وأكد التقرير أن باقي التجمعات السكنية لا تعاني من انقطاعات، وأن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، بينما تتعامل فرق الصيانة مع الأعطال الطارئة فور وقوعها، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في أوقات الذروة تُعد من أبرز أسباب ضعف المياه في الفترة الحالية.

وأعادت الشركة التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الفنية والميدانية، لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل المتابعة الدورية من المحافظ، وحرصه على سرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي.

بني سويف مياه بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد

ترشيحاتنا

«الأبنية والتعاقدات» و«المخازن والمشتريات».. قرارات حاسمة لرئيس هيئة قضايا الدولة

«الأبنية والتعاقدات» و«المخازن والمشتريات».. قرارات حاسمة لرئيس هيئة قضايا الدولة

قرار عاجل في دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة

قرار عاجل في دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد بسبب قضية نفقة

أرشيفية

خيانة مزدوجة.. صدمة شاب ضبط زوجته بأحضان شقيقه في العمرانية

بالصور

بعد فشل سياراتها الكهربائية.. مجزرة داخل مرسيدس لمعادلة الأسعار

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على فوائد الأفوكادو بالموز

يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز
يعالج أمراض خطيرة..تعرف على فوائد الافوكادو بالموز

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

فيديو

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد