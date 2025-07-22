مياه الشرب ببني سويف توضح أسباب ضعف وانقطاع الخدمة ببعض قرى المحافظة

في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن رصد ومعالجة شكاوى المواطنين التي تم تداولها عبر بعض الموقع الاخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المتعلقة بتكرار انقطاع وضعف المياه بعدد من قرى وتجمعات مراكز المحافظة، كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، من خلال تقرير فني مفصل، عن أسباب تلك المشكلات وخططها المقترحة للحلول العاجلة.

وأوضح التقرير، الذي أعدته المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن القرى المتأثرة تتبع مراكز (بني سويف – ببا – ناصر – الواسطى – إهناسيا)، حيث تنوعت الأسباب بين ضعف بالشبكات، أو وقوع بعض القرى في نهايات خطوط المحطات، أو زيادة الأحمال خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، إلى جانب التوسع العمراني غير المخطط في بعض المناطق.

وتناول التقرير أبرز القرى المتضررة والحلول المقترحة، ومنها:

•قرى شرق النيل (عزبة الحمرايا وبياض العرب): تعاني من ضعف في الخدمة، وتم اقتراح توسعات بمحطة تل ناروز ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، إلى جانب التنسيق مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة للربط الإضافي.

•قرية نزلة السعادنة: تعاني من ضعف الشبكات نتيجة وقوعها بنهاية خطوط محطة معصرة نعسان، وجارٍ دراسة توسعات جديدة للمحطة.

•منطقة ورشة سنور: يتم توفير المياه بعدد ساعات يومياً مع الدفع بسيارات مياه عند الحاجة.

•عزب الملاحيات بمركز ببا: الحل يكمن في سرعة الانتهاء من وتشغيل توسعات محطة كفر ناصر.

•مركز ناصر: تم البدء في التشغيل التجريبي لتوسعات محطة أشمنت، بالإضافة إلى تأهيل محطة ناصر المطورة، وتركيب رافع مياه بمدخل قرية دنديل لتحسين الخدمة بعزبة مطيريد وكوم أبو خلاد.

•صفط الشرقية وعزبة أبو النور (الواسطى): ضعف الخدمة بسبب الاعتماد على محطة الترافلتريشن، ويجري التنسيق لإنشاء محطة مياه جديدة.

•مركز إهناسيا: الخطة تشمل رفع طاقة خط طرد محطة البديني، لمواكبة التوسع العمراني، إلى جانب استفادة عزبة شاويش من توسعات محطة معصرة نعسان.

وأكد التقرير أن باقي التجمعات السكنية لا تعاني من انقطاعات، وأن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، بينما تتعامل فرق الصيانة مع الأعطال الطارئة فور وقوعها، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في أوقات الذروة تُعد من أبرز أسباب ضعف المياه في الفترة الحالية.

وأعادت الشركة التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الفنية والميدانية، لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل المتابعة الدورية من المحافظ، وحرصه على سرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي.