قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن والوزير "ماكلمش الأوائل"
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
مدبولي: حريصون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.. نواب: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري آمن.. والدولة تدعم المستثمرين بحوافز مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض "اليد السوداء" اليوم بالسامر في انطلاق عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

اليد السوداء
اليد السوداء
أحمد البهى

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، أول عروضها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة.


ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء، العرض المسرحي "اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد.


يأتي العرض ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على فكرة الدفاع عن الأرض، ومن المقرر أن يستمر عرضه بالمجان حتى الأربعاء.


العرض تم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، وهي: أفضل عرض مسرحي ثالث، المركز الثاني في التأليف، المركز الثالث في الديكور والإضاءة، المركز الثاني والثالث في التمثيل (رجال)، بالإضافة إلى المركز الثالث في الإخراج، وعدد من الجوائز الخاصة. 


ويقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.


وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.


وتقدم العروض بعدد من مسارح القاهرة والجيزة، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز 6 أغسطس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان القومي للمسرح مسرح السامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

روسيا حول محادثات السلام في أوكرانيا: لا تتوقعوا المعجزات

ارشيفي

وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود

توماس باراك

مسئول أمريكي: سنحقق الاستقرار بالمنطقة.. وعلى الجميع التحلي بالأمل

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد