عرض "اليد السوداء" اليوم بالسامر في انطلاق عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، أول عروضها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة.



ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء، العرض المسرحي "اليد السوداء" لفرقة بورسعيد النوعية المسرحية "ابدأ حلمك"، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد.



يأتي العرض ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على فكرة الدفاع عن الأرض، ومن المقرر أن يستمر عرضه بالمجان حتى الأربعاء.



العرض تم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، وهي: أفضل عرض مسرحي ثالث، المركز الثاني في التأليف، المركز الثالث في الديكور والإضاءة، المركز الثاني والثالث في التمثيل (رجال)، بالإضافة إلى المركز الثالث في الإخراج، وعدد من الجوائز الخاصة.



ويقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.



وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.



وتقدم العروض بعدد من مسارح القاهرة والجيزة، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز 6 أغسطس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.