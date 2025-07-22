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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2025 جديدة في السوق المصري

سيارات سيدان 2025 جديدة بالسوق المحلي
سيارات سيدان 2025 جديدة بالسوق المحلي
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، رينو تاليانت، وشيفروليه أوبترا، وشيرى اريزو 5، وبى واى دى‬ F3، وبروتون ساجا  .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 98 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2025

تنتج سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وتنتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 يصل إلى 145 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025  تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025  تباع بسعر 730 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2025

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2025 تصل إلى 95 حصان، ومتصل بها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 السيارات الجديدة موديل 2025 شيفروليه أوبترا موديل 2025 رينو تاليانت موديل 2025 شيرى اريزو 5 موديل 2025

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