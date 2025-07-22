الأهلي: محمد الشناوي حارس كبير والأخطاء واردة في كرة القدم

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات من مصدر في الأهلي بشأن الحارس محمد الشناوي .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد الشناوي حارس كبير والأخطاء واردة في كرة القدم.. وريببرو لم يتحدث مع الحارس عن خطأه في ودية فريق الملعب التونسي".



كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر من النادي الأهلي تحدث ريبيرو مع تريزيجيه في معسكر تونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال مصدر الأهلي:

"ريبيرو تحدث مع تريزيجيه في معسكر تونس وطالبه بضرورة اللعب بشكل جماعي مع زملاؤه وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

رد الإعلامي أحمد شوبير، على محمد عمارة لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، حول ما صرّح به الأخير عن غرفة ملابس النادي، حيث زعم أن الخلافات نشبت بين بعض لاعبي الأحمر.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة الأهلي: "الأهلي حزن على خسارة أفريقيا رغم الفوز بالدوري والسوبر، ويا كابتن عمارة فين غرفة الملابس المشتعلة؟ لو عندك معلومة قول".

واستكمل: “يعني لو عندك معلومة قولنا، يعني زيزو كسر أوضة اللبس وتريزيجيه مسك المدرب ضربه وهكذا"، مشيرا: "اللي أعرفه إن الاتهامات بتيجي من اللي عنده غيره وغل على الأهلي لكن مشوفتهاش بتيجي من ابناء الأهلي”.