لكزس LM500h تتحول إلى طائرة أرضية | صور

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LM500h المحدث، وتعتبر LM500h من أفخر السيارات الميني فان في العالم، وأكدت الشركة على تحسين تجربة الركاب في المقاعد الخلفية عبر تعديلات دقيقة لا ترى بالعين لكن تشعر بها بكل تأكيد، وركزت على تعزيز الراحة وتقليل الضوضاء، وبها لمسات من الذكاء التكنولوجي والتصميم الراقي.

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

مواصفات لكزس LM500h المحدثة

تحتوي سيارة لكزس LM500h المعدلة على طبقات عزل إضافية حول أقواس العجلات وصندوق الأمتعة الخلفي، ما أدى إلى تقليل الضوضاء والاهتزازات بشكل ملحوظ داخل المقصورة، وتم تغيرت أماكن بعض المفاتيح التقليدية وتم نقل زر التحكم في الأبواب الجانبية المنزلقة من السقف إلى وحدة التحكم المركزية بين المقاعد الخلفية، وبها درج صغير بين الركاب الخلفيين يتيح وضع الهواتف أو مستلزمات شخصية، وبها ضوء أرضي جديد يساعد عند دخول وخروج الركاب ليلاً.

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

ويوجد بـ سيارة لكزس LM500h إضاءة جديدة أكثر سطوعًا وأناقة، ويمكن ضبط مستوى الإضاءة بما يتناسب مع الحالة المزاجية أو الإضاءة الخارجية .

محرك لكزس LM500h المحدثة

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

تستمد سيارة لكزس LM500h المحدثة قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وينتج قوة 366 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

في عام 1983 أطلق إيجي تويودا، رئيس تويوتا، تحديًا لبناء "أفضل سيارة في العالم"، وفي عام 1989 تم إطلاق لكزس رسميًا كعلامة تجارية فاخرة تابعة لتويوتا، وظهرت لكزس LS 400 لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت، ميشيجان، كطراز عام 1990.

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

وفي عام 1991 بدأت لكزس هيمنتها على استطلاعات رضا العملاء في الولايات المتحدة، وفي عام 2005 تم إطلاق أول سيارة لكزس في اليابان، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة.

لكزس LM500h تتحول إلى طائرة

وبعد تأسيسها في الولايات المتحدة، وسعت لكزس نطاق وجودها ليشمل أوروبا واليابان وأسواق أخرى، وقدمت لكزس تقنيات جديدة وميزات متطورة، مثل نظام الهايبرد وتقنيات الأمان المتقدمة، وقدمت لكزس موديلات بتصاميم جريئة وراقية، مثل سلسلة F الرياضية، واستطاعت لكزس أن تتفوق على منافسيها الأوروبيين في بعض الأسواق، خاصة في الولايات المتحدة، وتصبح علامة تجارية رائدة في مجال السيارات الفاخرة.