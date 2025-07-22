رسميا.. نانت الفرنسي يعلن رحيل مهاجمه

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رحيل مهاجمه تينو كاديويري إلى نادي آريس سالونيك اليوناني.

وقال النادي الفرنسي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: "توصل ناديا نانت وآريس سالونيك (اليونان) إلى اتفاق لانتقال تينو كاديويري".



مسيرة تينو كاديويري

بدأ كاديويري مسيرته في نادي هراري سيتي (زيمبابوي)، مسقط رأسه، وسرعان ما أصبح أحد أبرز المواهب الواعدة في البلاد.

وقد لفتت انتباه العديد من الأندية الأوروبية، وخاض العديد من التجارب، وفي أغسطس 2015 وقع مع نادي ديورغاردنز، وهو فريق مقره ستوكهولم.

ترك بصمة مميزة في موسمه الثاني، مما أدى إلى اكتشافه من قبل نادي لوهافر، حيث انضم إليه في يوليو 2018.

مع النادي المخضرم، سجل المهاجم 27 هدفًا في 51 مباراة، وبفضل هذه الإحصائيات، اجتذب فرقًا أكبر، وكان أولمبيك ليون هو من تعاقد معه في يناير 2020.

بعد قضاء موسم 2022/2023 على سبيل الإعارة في نادي مايوركا، تمت إعارته مرة أخرى، هذه المرة إلى نادي نانت، بدءًا من يناير 2024، في نهاية الموسم، وبفضل بقاء الفريق الأصفر والأخضر في الدوري الفرنسي، تم ضمه نهائيا.