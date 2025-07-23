سعر أقل جرام ذهب اليوم الأربعاء 23-7-2025

أظهر سعر أقل جرام ذهب في مصر استقرارًا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23- 7-2025، دون أي تغيير.

أقل سعر جرام ذهب اليوم

وتضمن أدني سعر جرام ذهب من عيار 14 الأقل فئة.

آخر تحديث لأقل سعر الذهب اليوم

وسجل أخر تحديث لسعر جرام عيار 14 الأقل قيمة نحو 3113 جنيهًا للبيع و 3130 جنيهًا للشراء

استقر سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات أمس الثلاثاء الموافق 23-7-2025، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في ختام تعاملات أمس بقيمة 45 جنيهًا في الجرام الواحد علي مستوي الاعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

واستعاد سعر الذهب في مصر توازنه مع مستهل تعاملات اليوم بعد انخفاضه قبل أيام

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5337 جنيهًا للبيع و 5465 جنيهًا للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيهًا للبيع و 4695 جنيهًا للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الاعيرة المختلفة نحو 4002 جنيه للبيع و 4024 جنيهًا للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3113 جنيهًا للبيع و 3130 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3417 دولارًا للبيع و 3418 دولارًا للشراء

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.44 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك في ظل استقرار نسبي لسعر الأوقية في الأسواق العالمية، بعد مكاسب قوية سجلها المعدن الأصفر خلال جلسة أمس.

ويأتي ذلك وسط استمرار التوترات التجارية وتصاعد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات الاثنين الماضي على ارتفاع بلغت قيمته 35 جنيهًا محليًا، حيث افتتح عيار 21 عند 4650 جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، بينما قفز سعر الأوقية بنحو 49 دولارًا من 3350 إلى 3399 دولارًا.

ولا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند مستوى 3400 دولار، حيث تقلص تدفقات المستثمرين نحو الذهب بفعل تزايد الإقبال على الأصول البديلة، مثل العملات المشفرة والأسهم الأمريكية، ما يحد من زخم الصعود.

توتر متصاعد في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل

تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تواجه صعوبات واضحة مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري في الأول من أغسطس، وتشير تقارير إلى أن فرص التوصل لتفاهم نهائي تتضاءل، ما يزيد من قلق المستثمرين بشأن تصعيد محتمل في التوترات عبر الأطلسي.