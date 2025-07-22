سليمان وهدان: الشيوخ مجلس الحكماء وله دور في مناقشة وتنقية مشروعات القوانين

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مجلس الشيوخ هو مجلس الحكماء، وله دور مهم للغاية في مناقشة وتنقية وضبط مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، حيث يقوم بمناقشتها ودراستها دراسة متأنية ثم يرسلها إلى مجلس النواب.

وقال سليمان وهدان، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الشيوخ كان الهدف من إنشائه، أن يتسع مجموعة من الخبراء والاستشاريين وأصحاب الفكر في كل المجالات، في وضع السياسات.

وتابع أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في رسم سياسات الدولة ووضع الخطط المستقبلية، ودراسة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ووضع استراتيجيات ومخططات للدولة.