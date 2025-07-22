قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام
الثانوية العامة لو مجموعك ضعيف.. استشاري طب نفسي ينصحك بـ 5 أشياء
هدية على الهوا.. زغاريد وفرحة بمنزل الأول على الثانوية العامة في الغربية
والدة الأولى على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي: بنتي عندها توحد
نوران السادس علمي علوم على مستوى الجمهورية بالبحيرة: الدكتور مجدي يعقوب مثلي الأعلى
الحاصلة على المركز الأول شعبة العلوم الدمج التعليمي: عايزة أكون طبيبة عيون
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 وإعلان الحدود الدنيا لكل شعبة
والد السادس علمي رياضة: ابني هيدخل هندسة.. وهو بطل رياضي
وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة 2025 .. السبت
مدير طب القوات المسلحة: طلاب الكليات العسكرية السبع يندمجون معا خلال 90 يوما
ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 73 لـ ثورة يوليو المجيدة
نقل زوج تيسير فهمي إلى الستشفى في وعكة صحية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليمان وهدان: الشيوخ مجلس الحكماء وله دور في مناقشة وتنقية مشروعات القوانين

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان
محمود محسن

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مجلس الشيوخ هو مجلس الحكماء، وله دور مهم للغاية في مناقشة وتنقية وضبط مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، حيث يقوم بمناقشتها ودراستها دراسة متأنية ثم يرسلها إلى مجلس النواب.

وقال سليمان وهدان، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الشيوخ كان الهدف من إنشائه، أن يتسع مجموعة من الخبراء والاستشاريين وأصحاب الفكر في كل المجالات، في وضع السياسات.

وتابع  أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في رسم سياسات الدولة ووضع الخطط المستقبلية، ودراسة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ووضع استراتيجيات ومخططات للدولة.

النائب سليمان وهدان الشئون البرلمانية حزب الجبهة الوطنية مجلس الحكماء القوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

ترشيحاتنا

اهل غزة

شيخ الأزهر يُطلق نداءً عالميًّا ويستصرخ أصحاب الضمائر لإنقاذ أهل غزة

التشهد في الصلاة

هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة بلحظات يبطلها؟.. الموقف الشرعي

الغضب

رمضان عبدالمعز: عدم الغضب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.. فيديو

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

عشبة غير متوقعة تعالج مشاكل التنفس والربو

التنفس
التنفس
التنفس

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

بوستر فيلم روكي الغلابة

بعد طرح برومو روكي الغابة.. دنيا سمير غانم تحتل المركز الأول على يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد