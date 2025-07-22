اللواء طبيب أيمن شوقي: الرئيس السيسي عندما كان وزير الدفاع أصدر قرارا بإنشاء أول كلية طب بالقوات المسلحة

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، أن نستهدف تأهيل الطلاب داخل كليه الطب بالقوات المسلحة بعد الثانوية العامة، مضيفا أن الان لدينا مستشفيات عسكريه في جميع المحافظات.



واضاف اللواء طبيب أيمن محمد شوقي مدير كلية طب القوات المسلحة، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن انشاء كليه طب تابعة للقوات المسلحه لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأطباء المقاتلين.

وتابع أن عام 2013 عندما كان الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أصدر قرار بإنشاء أول كلية طب بالقوات المسلحة.