"الطرق والكباري" توضح حقيقة الصور المتداولة لطريق قفط/القصير: قيد التطوير

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور تُظهر حالة متدهورة بطريق قفط/القصير، مؤكدة أن المقطع الظاهر في الصور يخص قطاعًا لم يتم تطويره بعد، ومقرر تنفيذه ضمن خطة العام المالي الحالي 2025/2026.

وأكدت الهيئة أن الطريق يخضع حاليًا لأعمال تطوير على مراحل، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 48 كيلومترًا من جهة قفط، وجارٍ استكمال باقي الأجزاء ضمن الخطة السنوية.

وفي إطار اهتمام وزارة النقل بتحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة، أوضح البيان أن شبكة الطرق الرابطة بين صعيد مصر وساحل البحر الأحمر تُعد شرايين حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها أو تطويرها:

طريق بني سويف/الزعفرانة بطول 158 كم وعرض 23 مترًا، بديلاً لطريق بني سويف/الكريمات.

طريق المنيا/الشيخ فضل/رأس غارب بطول 145 كم، وتم ازدواجه وتطويره ضمن المشروع القومي للطرق.

طريق قنا/سفاجا بطول 160 كم، وتم تطويره ليضم حارتين في كل اتجاه بمتوسط عرض 10 أمتار.

كما تستكمل الهيئة أعمال تطوير ورفع كفاءة طرق أخرى ضمن خطتها السنوية، منها:

طريق إدفو/مرسى علم بطول 225 كم، وتم الانتهاء من تطوير 110 كم، وجارٍ العمل على 25 كم إضافية.

طريق أسوان/برنيس بطول 275 كم، ويجرى حالياً تطوير 15 كم تمهيدًا لاستكماله.

تأتي هذه المشروعات في إطار المشروع القومي للطرق، الذي يهدف إلى ربط الصعيد بالموانئ والمناطق الصناعية والسياحية على ساحل البحر الأحمر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الترابط الجغرافي بين الوادي والدلتا من جهة والسواحل الشرقية من جهة أخرى.