تنظيم مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمركز شباب فيصل في السويس

نظمت وزارة الشباب والرياضة، مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمركز شباب فيصل بمحافظة السويس، وسط حضور جماهيري من رواد المركز وأهالي المحافظة.

وذلك في إطار خطة الوزارة لجعل دور مراكز الشباب، منصات تنويرية وثقافية ورياضية واجتماعية تخدم النشء والشباب في جميع المحافظات.

شهد المهرجان حضور اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، محافظ السويس، الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة شيماء سامي، مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضمنت الفعاليات فقرات ثقافية وفنية ودينية ورياضية متنوعة، من بينها عروض موسيقية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات قصيرة، وندوات توعوية، إلى جانب أنشطة رياضية ومسابقات تنافسية.

وتواصل الوزارة تنظيم مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمختلف المحافظات، إيمانًا منها برسالة مراكز الشباب في بناء الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار.