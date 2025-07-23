قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين
بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي
بيان مشترك لوزارتي التعليم بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لـ نظام البكالوريا
مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة
الاتحاد الأوروبي يندد بقـ.ـتل المدنيين في غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة ودمار شامل
الإسكان: مد الإعفاء من 70% من غرامات التأخير حتى 31 أغسطس
شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري
الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات
بالصور .. ننشر تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تنظيم مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمركز شباب فيصل في السويس

ليالي مراكز الشباب
ليالي مراكز الشباب
القسم الرياضي

نظمت وزارة الشباب والرياضة، مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمركز شباب فيصل بمحافظة السويس، وسط حضور جماهيري من رواد المركز وأهالي المحافظة.
وذلك في إطار خطة الوزارة لجعل دور مراكز الشباب، منصات تنويرية وثقافية ورياضية واجتماعية تخدم النشء والشباب في جميع المحافظات.
شهد المهرجان حضور اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، محافظ السويس، الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتورة شيماء سامي، مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وتضمنت الفعاليات فقرات ثقافية وفنية ودينية ورياضية متنوعة، من بينها عروض موسيقية، وأمسيات شعرية، ومسرحيات قصيرة، وندوات توعوية، إلى جانب أنشطة رياضية ومسابقات تنافسية.
وتواصل الوزارة تنظيم مهرجان "ليالي مراكز الشباب" بمختلف المحافظات، إيمانًا منها برسالة مراكز الشباب في بناء الإنسان، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة حاضنة للإبداع والابتكار.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب مركز شباب فيصل أشرف صبحي ليالي مراكز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

مطرب المهرجانات

المخدرات وقفتله على الطريق.. مطرب مهرجانات شهير في ورطة بسبب الحشيش والسواقة

راغب علامة

راغب علامة في ورطة بسبب قبلة الساحل.. والنقابة توقفه وتحيله للتحقيق

ضياء الميرغني

معتزلتش… ضياء الميرغني يطمئن الجمهور على حالته الصحية

بالصور

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

ترامب
ترامب
ترامب

بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد