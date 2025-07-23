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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موسم صيفي واعد في مصر.. والسياحة العربية تتصدر المشهد

السياحة
السياحة
البهى عمرو

قال شادي البيلي، الخبير السياحي ومؤسس مبادرة "Come to Egypt"، إن موسم الصيف السياحي هذا العام يُبشر بنتائج إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الرقمية هي التي تؤكد ذلك، وليس مجرد الانطباعات الشخصية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الاستقرار النسبي في الأوضاع العامة، إلى جانب المشاريع المتنوعة والمنتج السياحي المتكامل، كلها عوامل ساهمت في خلق حالة من التفاؤل، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للفنادق وبرامج شركات السياحة تشهد هذا العام نسب إشغال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن السياحة العربية، ولا سيما القادمة من دول الخليج، حققت تفوقًا ملحوظًا هذا العام، لافتًا إلى أن السياح السعوديين يتصدرون المشهد من حيث الأعداد.

واعتبر أن هذا التزايد يعكس نجاحًا في استقطاب شريحة جديدة من السائحين المهتمين بالسياحة الفاخرة أو ما يُعرف بـ"اللكشري".

وذكر البيلي أن هذه الفئة الراقية من السياح وجدت ضالتها في منطقة العلمين الجديدة، التي أصبحت تحتضن منتجعات فاخرة وفنادق راقية على مستوى عالمي، إلى جانب مرسى يخوت مجهز بأعلى المعايير، وهو ما يعزز من مكانة مصر على خارطة السياحة الفاخرة.

موسم الصيف السياحي شادي البيلي صدى البلد السياحة العربية

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