مع إعلان نتيجة الثانوية.. نائب: الحاسب الآلي من أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة ، هناك عددًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصرية فى الوقت الحالى، مما يفتح مجالات كبيرة لتوفير فرص عمل.

وأشار "عمر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من التخصصات المطلوبة فى سوق العمل المصرى، الحاصلين على دراسات عليا بعد البكالوريوس، حيث إنه يكون عليهم طلب كبير، بالإضافة إلى خريج التعليم قبل الجامعي من دبلومات الصنايع الفنية، خاصة الذين لديهم تخصص فى مجال المصانع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا سنجد أيضًا من أهم هذه التخصصات المطلوبة سنجد مجال الحاسب الآلى والتخصصات المرتبطة بالاتصالات، بالإضافة إلى بعض أقسام كليات الهندسة وكليات التجارة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

استنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025:

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بالأرقام

بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2024 حوالي 113,200 طالب وطالبة، وتوزعت النسب على النحو التالي:

الشعبة الحد الأدنى بالدرجات النسبة المئوية عدد الطلاب علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48% فأكثر 23,850 علمي رياضة 357 درجة فأكثر 87.07% فأكثر 15,355 أدبي 280 درجة فأكثر 68.29% فأكثر 73,995

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.