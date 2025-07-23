محافظ دمياط يعقد جلسه طارئة لمناقشة ملفات مصيف رأس البر



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات العمل بمدينة رأس البر و ذلك لتوفير كافة الخدمات خلال فصل الصيف .

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و عدد من مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية بالمدينة.

و استعرض " المحافظ" عدد من الملاحظات التى رصدها خلال جولاته بالمدينةمؤخرًا، وشدد " محافظ دمياط " خلاله بالتصدى لأى مخالفات و منع الاشغالات والتعامل معها بكل حسم ، وتطبيق عدد من الضوابط على غرار ما تم بالشواطئ ، وذلك بعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بشارع النيل ، باشغال المساحة المقابلة للمحال ، و فى حال القيام بذلك والذى يُعد مخالفاً لشروط التعاقد ، الأمر الذى يتطلب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، ومصادرة المضبوطات وعدم التصالح عليها .

كما أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أنه سيتم عدد من الخطوات خلال الفترة المقبلة، لتخصيص مساحة للباعة بشارع النيل لمنع انتشارهم بهذا الممشى السياحي، وفتحه أمام المارة للاستمتاع به ، لافتًا إلى ضرورة تحقيق الانضباط بشوارع المدينة، و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها .

هذا وقد شهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا على الساحة وذلك فيما يخص المدينة، ووضع خطط بشأنها .