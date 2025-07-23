إصلاح هبوط أرضي نتيجة كسر ماسورة ري بكفر الشيخ.. صور

كلف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة المعنية بسرعة التعامل مع الهبوط الجزئي الذي وقع بطريق سد خميس أبو غنيمة بمركز سيدي سالم، نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة ري.

ووجه المحافظ بالتنسيق العاجل مع هيئة الطرق، ومديرية الري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، للإسراع في إصلاح الكسر واستبدال الماسورة المتضررة.

أكد محافظ كفر الشيخ الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله، مع إعادة تمهيد الطريق وفتحه أمام حركة المواطنين والسيارات.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لأي طوارئ أو أعطال والعمل على حلها بشكل فوري، حفاظًا على سلامة الأهالي وضمان انسياب حركة المرور.