فتاة شبرا الخيمة تكشف تفاصيل الاعتداء عليها: ضربوني بالطوب وأمي فقدت الوعي بـ شومة

كشفت دانا عبد الله، فتاة من منطقة شبرا الخيمة، عن تفاصيل واقعة اعتداء عنيف تعرضت له هي ووالدتها على يد عدد من جيرانهم، في حادثة أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت دانا، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة “صدى البلد 2”، إنها فوجئت أثناء عودتها من زيارة طبية لوالدتها المريضة، بتعرضهما لهجوم مفاجئ من بعض الجيران، حيث استخدمت زوجة أحدهم "شومة" في ضرب والدتها حتى فقدت الوعي.



وأضافت: "كنت بحاول أبعد الست عن أمي، لكنهم جذبوني من هدومي، وقعوني على الأرض، وضربوني بالطوب والكرسي، ووشي كله اتعور".

وأكدت دانا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها للاعتداء من نفس الجيران، مشيرة إلى أن التهديدات والاحتكاكات مستمرة منذ شهور، ما دفع الأسرة لتجنب المرور من أمام منازل المعتدين.

