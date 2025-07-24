أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بوقوع هجوم روسي بمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات.

وقال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات في موسكو، إن روسيا لا تعوّل على مفاوضات إسطنبول المرتقبة مع أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها "جزء من لعبة سياسية" تسعى موسكو من خلالها إلى الظهور بمظهر الطرف الساعي للسلام، بينما تستمر في تنفيذ استراتيجيتها العسكرية على الأرض.

وأوضح ملحم، في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد على قناة القاهرة الإخبارية، أن موسكو تشارك في المفاوضات رغم قناعتها بعدم جدواها، وذلك بهدف إقناع المجتمع الدولي بأنها منفتحة على الحلول السياسية، في حين تُصعّد ميدانيًا وتزيد من الضغوط على الحكومة الأوكرانية في كييف.