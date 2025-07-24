حماس تطالب بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة المقاومة الفلسطينية حماس طلبت بتغييرات في خرائط الانسحاب خلال وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 60 يوما.

وأشار المصدر ذاته الي ان الحركة طالبت بأن تتولى وكالات الأمم المتحدة فقط مسؤولية توزيع المساعدات في القطاع.

كما طالبت حماس بانسحاب جيش الإحتلال من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين الذي يمتد من جنوب القطاع إلى شماله بحسب الإعلام الإسرائيلي .

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن حكومة تل أبيب استلمت رسميًا رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويجري الآن دراسته من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وبيًنت القناة أن هذا الرد يتميز بدرجة من الجدية والواقعية أعلى من الرد الذي قدم يوم الثلاثاء، والذي قوبل بالرفض من الوسطاء دون إعلام إسرائيل به.

وفور وصول الرد، أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل حالياً في مرحلة تمعن ومسح تفصيلي لنص المقترح، تمهيدًا لقرار حول المضي قدمًا في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة عبر الوسطاء القطريين والمصريين

ونقلت القناة 12 عن تلك المصادر القول إن الرد يمكن العمل عليه، في إشارة إلى إمكانية القبول بشرط تضمين عدد من التعديلات الجوهرية

