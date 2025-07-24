نصائح هامة للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.. تعرف عليها

وجه محمد منيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، نصائح هامة للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، قائلا: “الناس يصابون خلال التعرض لأشعة الشمس لشئ فى الأنف، وهو نوع من انواع الدمامل، ويمكن أن تتحول إلى تحور خلوي عند التعرض لمدة أطول لها”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التعرض لأشعة الشمس تجعل الجسم يقوم بعمل حماية لنفسه، وبالتالي يفرز خلايا الميلاتونين من أجل تقليل التعرض، وبالتالي يحدث نوع من السمار.

ونصح أنه لابد التعرض لأشعة الشمس بشكل بسيط وفى فترة ما قبل الغروب، لإحتوائها على فيتامين دي،، معقبا: “حتي مع التعرض للحرارة والرطوبة وعلمنا مجهود دون التعرض للشمس سنري ما يسمي بالإجهاد الحراري، ولو قمنا بهذا الإجراء سواء بالتعرض للشمس أو بدونها لدي الأطفال وكبار السن وبعض الناس التي تتناول بعض الأدوية مثل الإكتئاب أو الضغط أو السكر، تظهر المشكلة بشكل مبكر عما هو موجود”.

وتابع: “أول عرض لضربة الشمس هو اضطراب فى الوعي ونوع من الدوخة والشعور بالإعياء مع الارتفاع مع درجة الحرارة، وأفضل شئ يتم فعله هو أن يكون هناك تبريد مباشر والنقل بشكل مباشر لأقرب مركز طبي مثل المراكز الحكومية”.