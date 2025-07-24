ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس بعقار سكني مكوَّن من خمسة طوابق، بجوار هايبر القدس في الشارع الجديد.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الشقة بالطابق الأخير، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.