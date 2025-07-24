شادي المشد عميدا لكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، قرارا بتجديد تكليف الدكتور شادى المشد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية.



وكان الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية أصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة تتضمن تجديد تكليف الدكتور أشرف المشد مديرا للبرامج بكلية الطب البشري، والدكتور أيمن سمير فريد مديرا للبرامج بكلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية ، والدكتورة دعاء عقل أحمد مديرا للبرامج بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال و الدكتور شادى يحيى المشد مديرا للبرامج بكلية علوم الحاسب.



كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الأمناء تكليف كل من : الدكتور محمود علي رفاعي مديرا للبرامج بكلية الهندسة والدكتورة غادة محمد المسلمي مديرا للبرامج بكلية الفنون البصرية والتصميم والدكتورة أسماء محمود علي مدير للبرامج بكلية العلاج الطبيعي والدكتورة هبة محمود أحمد مديرا للبرامج بكلية طب الأسنان ، والدكتور محمد مصطفي محمد مديرا للبرامج بكلية علوم الطاقة.