دعوى قضائية بالتشهير من ماكرون ضد ناشطة أمريكية

أقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته دعوى قضائية ضد الناشطة السياسية والمدونة الأمريكية المحافظة كانديس أوينز، متهمين إياها بالتشهير بعد مزاعمها بأن بريجيت ماكرون ولدت رجلا.



وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدعوى القضائية تم رفعها أمام محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية، التي سجلت فيها أوينز معظم مشاريعها الإعلامية.



وإتهم الرئيس الفرنسي وزوجته الناشطة الأمريكية بالتشهير على أساس سلسلة من منشوراتها التي روجت فيها منذ العام الماضي لمزاعم تقول أن بريجيت ماكرون "ولدت رجلا".

كما كانت أوينز تبيع قمصانا عليها صورة بريجيت ماكرون مع شعار "رجل السنة" على غرار غلاف مجلة "تايم" الأمريكية الشهيرة.



واتهمها ماكرون وزوجته بأنها استفادت من حملة التشهير التي تلحق أذى بأسرة ماكرون.

ووفق ماذكره محامي ماكرون، فإن ما روجت له أوينز تضمن اتهامات كاذبة وعارية عن الصحة لبريجيت ماكرون بـ"سرقة الهوية" إضافة إلى شائعات حول الحياة الشخصية للزوجين، وتسببت "بحملة تنمر على نطاق عالمي" استهدفت السيدة الفرنسية الأولى.

ويُشار إلى أن عائلة ماكرون قد رفعت دعاوى قضائية مماثلة ضد بعض الإعلاميين والمدونين الذي روجوا لنظريات مماثلة.