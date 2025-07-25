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48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

48 ساعة للتراجع.. ضوابط حاسمة بقانون الشيوخ لتنظيم التنازل عن الترشح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

 وضع قانون مجلس الشيوخ ضوابط قانونية واضحة ومُلزمة لتنظيم حق التنازل عن الترشح، بما يضمن عدم العبث بإرادة الناخبين والحفاظ على استقرار السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وأكد القانون في المادة 21 على ضرورة أن يتم التنازل عن الترشح خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ويتم ذلك عبر إعلان رسمي على يد محضر أو بأي وسيلة قانونية معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتُقدَّم الطلبات إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة.

وفي حال قبول التنازل، يتم إثباته أمام اسم المرشح في الكشوف الرسمية، كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر إعلان التنازل أو تعديل القوائم في صحيفتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة.

وشدد القانون على أن المرشحين ضمن القوائم الحزبية يمكن تعديلهم أو التنازل عن ترشحهم خلال نفس المدة المحددة، ويكون ذلك بطلب رسمي من ممثل القائمة.

وبهدف تعزيز مبدأ الشفافية، يُعلَن التنازل أمام الناخبين في يوم الاقتراع نفسه، وذلك على باب كل لجنة فرعية، منعًا لأي تضليل أو إرباك في أوراق الاقتراع.

وفي السياق ذاته، أوضح القانون أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ يخضع لمجموعة من الشروط والوثائق الرسمية، من بينها صحيفة الحالة الجنائية، والمؤهل الدراسي، وإقرار الذمة المالية، بجانب إيصال إيداع مبلغ تأمين مالي، تختلف قيمته وفقًا لنظام الترشح الفردي أو القائمة.

ويؤكد المشرّع من خلال هذه الضوابط على أن الترشح أو التنازل يجب أن يتم في إطار قانوني صارم، يمنع العبث السياسي، ويضمن وضوح المنافسة أمام الناخبين، مع دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي داخل الدولة.

مجلس الشيوخ العبث بإرادة الناخبين السباق الانتخابي استقرار السباق الانتخابي إرادة الناخبين الترشح إعلان القائمة النهائية للمرشحين

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