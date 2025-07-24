ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي لدائرة العاشر من رمضان وتم ضبط 3000 كجم سكر معبأ ما يعادل (3) طن سكر و (1400كجم ) مكرونة و عدد (50 ) كرتونة زيت طعام ما يعادل (600) كجم زيت طعام جميع المضبوطات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير أو أى أوراق أو مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن مواد غذائية بالعاشر وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (7215 ) جنح ضد صاحب المخزن .

وتم تحرير محضر رقم (7216) جنح ضد صاحب محل لبيع السجائر بالعاشر بيع علبة سجائر أزيد عن التسعيرة وتم تحرير محضر رقم (7217) جنح العاشر ضد صاحب محل لعدم إعلانه عن اسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل.