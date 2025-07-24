سوريا .. مقتل شخصين وإصابة 70 آخرين في انفجار ريف إدلب الشمالي

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية ارتقاء شخصين وإصابة 70 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.



وبدوره ، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عبر منصة x: نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، حيث هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث، وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين.

وأضاف : رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة والتي تعيق عمليات الاستجابة، ولم تُسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا، في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء.

وأردف المسؤول السوري قائلا : ونهيب بأهلنا في إدلب عدم الاقتراب من موقع الانفجار حفاظاً على سلامتهم.

وختم تصريحاته قائلا : ونؤكد أن الفرق تعمل بأقصى طاقتها وسط ظروف خطيرة ومعقدة.





