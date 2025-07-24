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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين

سوريا
سوريا
قسم التوك شو

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في دمشق، خليل هملو، نقلًا عن مصادر في الدفاع المدني السوري، أن الانفجار الذي وقع في إدلب السورية أسفر حتى اللحظة عن مصرع خمسة أشخاص، بينهم أطفال، وإصابة العشرات، مشيرًا إلى أن قوة الانفجار هزت عموم مناطق ريف إدلب، وأن سيارات الإسعاف لا تزال تتوافد إلى موقع الحادث.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستودع الذي وقع فيه الانفجار يقع على مقربة من مخيم "مريم" للنازحين، والذي يضم مئات المدنيين، الأمر الذي يُرجّح ارتفاع أعداد المصابين، نظرًا للكثافة السكانية في تلك المناطق التي تضم آلاف النازحين.

الأسباب الدقيقة وراء الانفجار

أشار المراسل إلى أنه حتى الآن، لم تُحدد الأسباب الدقيقة وراء الانفجار، لكن مصادر في الدفاع المدني رجّحت أن يكون الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هو السبب، لافتة إلى أن المستودع لم يكن مهيأً للتخزين طويل الأمد، وربما يكون قد احتوى على مواد متفجرة أو ذخائر حساسة، ما أدى إلى انفجارها بفعل الحرارة أو نتيجة ماس كهربائي محتمل.

الجهة المسيطرة على المنطقة 

وبشأن الجهة المسيطرة على المنطقة التي وقع فيها الانفجار، أشار المراسل إلى أن السيطرة في إدلب وريفها لا تزال متداخلة بين فصائل مسلحة وهيئة تحرير الشام، رغم انضمام بعض الفصائل مؤخرًا إلى وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية، مضيفًا أن غياب السيطرة المركزية وصعوبة جرد الأسلحة والذخائر يُعدان من أبرز التحديات في ضبط مثل هذه الحوادث.

https://www.youtube.com/watch?v=9nniKNmhcS0

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