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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى كامل لراغب علامة : مفيش حل غير لما تيجي النقابة ونقعد ونتكلم و نتناقش

مصطفى كامل
مصطفى كامل
علي مكي

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة راغب علامة قائلا : مفيش حل غير لما راغب ييجى النقابة ونعد ونتكلم ونتناقش.

وأضاف كامل خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز فى برنامج كلام الناس على قناة mbc masr أن مصر لديها فنانين كبار ولازم نراعى الآداب العامة والذوق العام ومفيش تعنت ضد أى حد  .

وتابع كامل قائلا : فى واحد تافه وسفيه بيقول على مصطفى كامل اللى اشتغل مع كبار فنانين مصر أن كل همه ان راغب علامة يجى النقابة .

وتابع كامل قائلا : أنا ابن راجل عسكرى والحال المايل ميعجبنيش ولا اقبل بأى خطأ كبير ولا بد أن يكون هناك واقفة والسوشيال ميديا لا تحركنى.

وأوضح كامل أن قرارات أزمة حفلة راغب علامة ليس قرارى فقط وإنما قرار أعضاء النقابة المنتخبة ودى مش نقابة مصطفى كامل .

ياسمين عز كلام الناس مصطفى كامل

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