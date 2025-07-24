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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل المصارع الشهير .. الشرطة الأمريكية تكشف سبب وفاة هوجان

هالك هوجان
هالك هوجان
حمزة شعيب

حدث صادم لعشاق المصارعة الحرة حول العالم، توفي النجم الأسطوري هالك هوجان صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة داخل منزله في مدينة كليرواتر بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما أفاد به موقع TMZ الأمريكي.

 تفاصيل وفاة هالك هوجان 

تلقت أجهزة الطوارئ بلاغًا في الساعة 9:51 صباحًا يفيد بتعرض هوجان لأزمة قلبية داخل منزله. وصلت سيارات الإسعاف والشرطة على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصارع الشهير على نقالة إلى سيارة إسعاف، ومن ثم إلى مستشفى محلي، حيث أُعلن عن وفاته رسميًا.

وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاحق اليوم للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الوفاة والإجراءات المتخذة.

 شائعات سابقة حول صحة هوجان

يأتي خبر الوفاة بعد أيام من نفي زوجته سكاي ديلي الشائعات التي أثيرت حول تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة. 

وأكدت في تصريحاتها أن "قلبه قوي وكان يتعافى من جراحة بالرقبة أجراها في مايو الماضي". 

رغم ذلك، استمرت التكهنات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن وفاته اليوم.

نبذة عن حياة ومسيرة هالك هوجان 

الاسم الحقيقي: تيري جين بوليا

تاريخ الميلاد: 11 أغسطس 1953، في أوغوستا، جورجيا

يُعد من أبرز نجوم المصارعة في العالم، وكان له دور رئيسي في صعود WWE عالميًا خلال الثمانينيات والتسعينيات.

عُرف بشخصية "هالكامانيا" وشهدت مسيرته نزالات تاريخية ضد نجوم كبار أمثال أندريه العملاق وذا روك.

 نبذة من حياة هوجان 

كان لهوجان طفلان، بروك ونيك، من زوجته الأولى ليندا بوليا، التي تقدمّت بطلب الطلاق عام 2007.

 تزوج بعد ذلك من جينيفر ماكدانييل في عام 2010، قبل أن ينفصلا في عام 2022. وفي عام 2023، تزوّج من سكاي ديلي.

 آخر ظهور سياسي ورياضي لهالك هوجان 

شارك هوجان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو 2024، حيث أعلن دعمه لترشح دونالد ترامب للرئاسة.

كان آخر ظهور له في عالم المصارعة خلال حلقة WWE Raw التي عُرضت لأول مرة عبر منصة Netflix في 6 يناير 2025.

 

برحيله، يُطوى فصل مهم من تاريخ المصارعة الحرة. كان هالك هوجان رمزًا لجيل كامل من محبي WWE وواجهةً لرياضة تحوّلت إلى ترفيه عالمي بفضله. 

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