قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
يوسف القعيد يدعو إلى مبادرة قومية لمحو الأمية في مصر
صديقه العزيز.. ترامب ينعى هوجان بطل المصارعة الحرة
كل ما تريد معرفته عن مرض الخرف .. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية
فاتورة الملايين.. كيف أنفق ترامب على احتفالات ميلاده وفق وثائق "ذا هيل"
المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد
إدخال المساعدات إلى غزة .. ترحيب عمالي بتحركات مصر لدعم الشعب الفلسطيني
هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص
سام مرسي ينتقل رسميًا إلى نادي الكويت في صفقة بارزة
ويتكوف بشأن مفاوضات غزة: مؤسف تصرف حماس بهذه الطريقة الأنانية
بوفون ينتصر قضائيًا على باريس سان جيرمان | تفاصيل مثيرة
بعد تداول سفرها للخارج للعلاج.. صورة جديدة لـ أنغام في المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في عيدها القومي.. إقبال جماهيري كبير على المتاحف والمواقع الأثرية بالإسكندرية

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي
محمد الاسكندرانى

شهدت المواقع الأثرية ومتاحف الآثار بمدينة الإسكندرية، اليوم، توافد آلاف الزائرين من المصريين والأجانب المقيمين، وذلك في ضوء قرار  شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالفتح المجاني لها اليوم، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الاسكندرية.

وقد استقبلت قلعة قايتباي حوالي 16,110 زائر، والمتحف اليوناني الروماني استقبل أكثر 4200 زائر، كما  استقبل متحف المجوهرات الملكية أكثر من 2000 زائر، أما منطقة كوم الشقافة فاستقبلت أكثر من 3000 زائر.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جمهور الزائرين اصطفوا منذ الصباح الباكر  أمام المواقع الأثرية والمتاحف ما يعكس مدي وعي الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية بأهمية التعرف بصورة أكبر وعن قرب على الحضارة المصرية العريقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حركة الزيارة طوال اليوم كانت تسير بشكل منتظم في كافة المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، حيث تم دخول الزوار من خلال مجموعات، بما يضمن عدم تأثير الأعداد الكبيرة على مسار وحركة الزيارة داخلها، مع مواصلة مرور أمناء المتاحف ومفتشي الآثار بالمواقع بصفة مستمرة خلال ساعات العمل الرسمية بما يضمن توفير زيارة سهلة وميسرة لكافة الزائرين.


المواقع الأثرية الإسكندرية العيد القومي للاسكندرية مصر متاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

غزة

واشنطن تعلن التزامها بوقف إطلاق النار لتسهيل الجهود الإنسانية في غزة

الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية

طارق فهمي: مخاوف داخل إسرائيل من تكرار 7 أكتوبر لأي جهة مجاورة

محمد مصطفى شردى

مصطفى شردي: بيان الخارجية المصرية رد دبلوماسي حازم على حملات التشويه.. ومصر لن تقبل بابتزاز أو تحريف للحقائق

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد