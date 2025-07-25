أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مصر لا تباع ولا تشترى.. محطة الضبعة تستشرف المستقبل

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



مصطفى بكري: مصر لا تباع ولا تشترى.. ولا يمكن أن تقبل بتهجير الأشقاء الفلسطينيين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جماعة الكارهين لمصر من الإخوان وجهات أجنبية رافضة لموقف مصر من التهجير، مشيرا إلى أن مصر لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن أن تقبل بتهجير الأشقاء الفلسطينيين.

الحمصاني: محطة الضبعة مشروع استراتيجي لتحقيق أمن الطاقة والتحول للمستقبل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى لمصر، ليس فقط كمصدر للطاقة النظيفة، بل كمنصة لاكتساب خبرات وطنية نوعية في مجال الطاقة النووية السلمية.

وكالة الفضاء المصرية: لدينا 13 قمرا اصطناعيا ونسعى لزيادتها بمجال الاتصالات

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ مصر تمتلك حالياً بنية تحتية متطورة في مجال الفضاء، تُمكنها من أن تكون نافذة رئيسية لإفريقيا في تكنولوجيا الفضاء، وذلك في ضوء استضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية ورئاستها للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

الأوقاف تحذر: لا تطلب من ابنك أن يكذب.. وكلمة واحدة قد تهدم شخصيته

صرّح الشيخ أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن أولى خطوات بناء شخصية الأبناء تبدأ من الوالدين، وتحديدًا من سلوكيات الأب مع عائلته والمحيطين به، مؤكدًا أن الأب يجب أن يكون قدوة دائمة لابنه.

القصير: غزة تواجه وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة.. والمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته

قال الدكتور السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب يثمّن كل ما تقوم به القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحركات واعية ومواقف ثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف ليست جديدة على الدولة المصرية التي لطالما كانت داعمة لفلسطين عبر التاريخ.

من ثورة التحرر إلى عصر البناء.. مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بإنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، إلى أن هذه الثورة لا تزال حاضرة في أذهان المصريين، لما تحمله من دلالات ترتبط بما نشهده اليوم من إنجازات في مختلف المجالات.

ياسمين عز تحرج مصطفى كامل على الهواء: أنا آنسة لو سمحت

ردت الإعلامية ياسمين عز، خلال برنامجها " على لقب "مدام" الذي وجهه لها الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية خلال حلقة برنامج كلام الناس" على قناة MBC مصر للتعليق على أزمة حفلة الفنان راغب علامة قائلا : آنسه لو سمحت .

مصطفى كامل لراغب علامة: دي واقعة كبيرة وشكلها فج ولا يمكن التغاضي عنها

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على أزمة حفلة الفنان راغب علامة قائلا : دي واقعة كبيرة وشكلها كان فج، ولا يمكن التغاضي عنها".





تحسين الأسطل: الاحتلال يمنع دخول الصحفيين الأجانب لإخفاء جرائمه في غزة

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الصحفيين في قطاع غزة يعانون أوضاعًا شديدة الخطورة كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل سياسة التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات ويعرقل وصول الغذاء والدواء، ما أدى لتدهور الوضع الصحي وانتشار الأمراض خاصة بين الأطفال.

الخارجية الإيرانية: موقف طهران ما يزال قويا والتخصيب سيستمر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ موقف بلاده لا يزال قويا والتخصيب سيستمر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.





