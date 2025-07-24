التعليم والحلم لم يعرفا طريق العٌمر.. الحاجة فاطمة تجتاز امتحان محو الأمية

عرض برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «في الـ76 من عمرها.. الحاجة فاطمة تحقق حلمها وتجتاز امتحان محو الأمية».

قالت الحاجة فاطمة إن فكرة محو الأمية جاءت من خلال حفيدتها التي بادرتها قائلة: «تعالي يا جدتي نتعلم»، لترد عليها قائلة: «سني كبر ومش هيرضوا يعلموني»، لكن الحفيدة شجعتها ووعدتها بتوفير فرصة للتعلم، بل ورافقتها وساعدتها في خطواتها الأولى، وهو ما جعلها تشعر بفرحة كبيرة: «روحت اتعلمت وفرحت، وقلت ياريت العمر يرجع بيا أكمّل إعدادي وثانوي وأدخل كلية».

روح الأسرة والأم وأبنائها

وأضافت الحاجة فاطمة، في رسالتها، أن لديها أربع بنات جميعهن تلقين تعليمًا جيدًا، فيما يساعدها ابنها الأصغر في تلاوة القرآن، قائلة: «بيلاقيني بقرأ، يقعد يختم معايا»، في مشهد يعكس روح الأسرة والأم وأبنائها.

ووجهت رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «متشكرين على مبادرة التعليم، يارب يخليه لينا ويديله الصحة والعافية، وتحيا مصر ورجالة مصر».