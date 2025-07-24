محيي الدين: مصر تجاربها ناجحة مع القطاع الخاص ويمكن تكرارها في مشروعات إنتاج الكهرباء

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات مثل إنشاء مطار لا يجب أن تتم عبر الاقتراض من البنوك الدولية.

وأضاف محيي الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لديها تجارب ناجحة في مشاركة القطاع الخاص مثلما حدث في مشروع انتاج الطاقة بمحطة "بنبان" في أسوان، مؤكدا أنه يمكن تكرار التجربة في مشروعات انتاج الكهرباء بمصر.

وأشار محمود محيي الدين، إلى أن مطار الملكة علياء بالأردن من أبرز التجارب الناجحة بالخارج لمشاركة القطاع الخاص ويملك مؤهلات كبر تجعله يتخطى بلدانا اوروبية، موضحا أن كل مستثمر أجنبي غير مقيم واستثماره يتجاوز 10% من رأس مال المشروع هو استثمار مباشر وفقا للمعايير الدولية.