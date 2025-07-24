قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقوى موجة حر تضرب البلاد خلال ساعات.. وتحذير من الإجهاد الحراري
اختفاء غامض لسفينة "حنظلة" في طريقها إلى غزة وسط تحليق طائرات مسيّرة وتشويش إلكتروني
حماس ترحب باعتراف فرنسا المرتقب بدولة فلسطين وتدعو أوروبا لموقف موحد ضد الاحتلال
الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
محمود محيي الدين: مصر خرجت من غرفة الانعاش.. وعلينا توسيع حجم التحالفات
أحمد سعد: الجمهور مستني اللوك غير المألوف..وظهوري بشكل طبيعي "استهبال"
تركي آل الشيخ: هالك هوجان فتح آفاق المصارعة ولن أنسى رؤيته في راسلمينيا التاسعة
بعد تصريحات سعاد صالح.. الإفتاء: تعاطي الحشيش محرم شرعًا
ننشر صورة شابين ضحية حادث دائري السلام المروّع
حريق فطاطري في باب الشعرية
وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية وصمة عار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محيي الدين: مصر تجاربها ناجحة مع القطاع الخاص ويمكن تكرارها في مشروعات إنتاج الكهرباء

الدكتور محمود محيى الدين
الدكتور محمود محيى الدين
علي مكي

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات مثل إنشاء مطار لا يجب أن تتم عبر الاقتراض من البنوك الدولية.

وأضاف محيي الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر لديها تجارب ناجحة في مشاركة القطاع الخاص مثلما حدث في مشروع انتاج الطاقة بمحطة "بنبان" في أسوان، مؤكدا أنه يمكن تكرار التجربة في مشروعات انتاج الكهرباء بمصر.

وأشار محمود محيي الدين، إلى أن مطار الملكة علياء بالأردن من أبرز التجارب الناجحة بالخارج لمشاركة القطاع الخاص ويملك مؤهلات كبر تجعله يتخطى بلدانا اوروبية، موضحا أن كل مستثمر أجنبي غير مقيم واستثماره يتجاوز 10% من رأس مال المشروع هو استثمار مباشر وفقا للمعايير الدولية.

محمود محي الدين الأمم المتحدة شريف عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم مع شقيقتيها ميس ودانا حمدان أمام البحر

أنغام

ندى بسيوني لـ أنغام: ربنا مايحرمناش من صوتك يا صوت مصر

الفنان محمد رياض

سبب اعتذار محمد رياض عن رئاسة المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد