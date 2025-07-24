محمود محيي الدين: إثيوبيا وتشاد وزامبيا وغانا اعترفوا بالعجز عن سداد الديون

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممى الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن اثيوبيا وتشاد وغانا وزامبيا اعترفوا بعدم قدرتهم على السداد في أزمة الدين العالمي وهناك دول أصبحت تنفق على الفائدة، لافتا إلى أن هناك تراجع في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالبلدان النامية.

وأشار محمود محيي الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الدول النامية أصبحت تسدد ما بين 25 إلى 30 مليار دولار وهذه الأرقام أكثر مما تحصل عليه هذه الدول النامية من تمويل، مشددا على أننا نواجه حاليا ظروفا دولية وعالمية استثنائية.

وأضاف محمود محيي الدين، أن الولايات المتحدة لاعب مهم في قضية التمويل العالمية ولكنها ليست اللاعب الوحيد حاليا، لافتا إلى أن امريكا أعلنت صراحة أنها ليست مهتمة بقضية التنمية المستدامة 2030 وليست ضمن اولوياتها.