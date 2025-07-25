ريال مدريد يصرف النظر عن رودري.. والسبب مزدوج

تراجع نادي ريال مدريد عن فكرة التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي، رودري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل ارتفاع تكلفة الصفقة إلى جانب تقدم اللاعب في السن.

وكشفت مصادر صحفية قريبة من النادي أن الإدارة ترى أن دفع مبلغ يقارب 120 مليون يورو للتعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 28 عامًا لا يتماشى مع استراتيجية النادي الحالية، التي تعتمد على ضم عناصر شابة يمكن تطويرها على المدى الطويل دون مخاطرات مالية ضخمة.

وفي الوقت ذاته، أفادت المصادر ذاتها أن ما يتم تداوله إعلاميًا بشأن وجود مفاوضات رسمية مع اللاعب الإسباني لا يعكس الواقع، بل يدخل ضمن إطار الشائعات التي غالبًا ما تحيط بفترات الانتقالات.

موقف سيبايوس.. البقاء هو الأقرب

على جانب آخر، لم يتلقَ داني سيبايوس، لاعب وسط الفريق، أي عروض رسمية حتى الآن، وهو ما يُعزوه المتابعون إما إلى ضعف الاهتمام بخدماته من الأندية الأخرى، أو إلى ارتفاع راتبه السنوي، ما يجعل احتمالية استمراره في الفريق مرجحة بشكل كبير.

ويرى مسؤولو النادي أن استمرار سيبايوس يُمثل خيارًا منطقيًا، خاصة بعد المستويات المقبولة التي قدّمها في الموسم الماضي، بالإضافة إلى كونه يمثل ورقة بديلة مهمة في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.