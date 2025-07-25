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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق فعاليات بطولة كرة الطائرة الشاطئية بمارينا

بطولة كرة الطائرة الشاطئية
بطولة كرة الطائرة الشاطئية
آية الجارحي

أطلق الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، شارة البداية لانطلاق فعاليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، والتى تقام بشاطئ santoriny بنادي السيارت بمارينا 2 فى الفترة من 24_ 26 يوليو الجارى، بحضور الدكتور أيمن حسن المدير التنفيذي لشركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية. 

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة المنظمة للبطولة كانت قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة الصيف المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية، بعد استيفاء ومراجعة كافة المستندات المطلوبة للتسجيل، بحيث تقبل المشاركات المستوفاة للشروط الفنية والتنظيمية فقط، وكذلك تجهيز وإعداد ملاعب البطولة بشاطئ santoriny بنادي السيارت، الذي يعد من أجمل شواطئ مارينا والذي حظي بإهتمام وتنسيق للشكل العام وأعمال اللاندسكيب داخليا وللمنطقة المحيطة به.

وأضاف رئيس الجهاز، أن فعاليات البطولة انطلقت وسط حالة من البهجة والسعادة والأجواء التنافسية بين المشاركين من سكان القري السياحية وروادها. 

وأشار الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز مادية وعينية وشهادات تقدير لأصحاب المراكز الأولى والمميزين بالبطولة. 

الدكتور مهندس محمد خلف الله جهاز القرى السياحية المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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