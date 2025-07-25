نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 146 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 18 – 24 يوليو 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 18 يوليو*

تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جائزة "الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية" ” (Special Achievement in GIS Award – SAG Award) لعام 2025، والتي منحتها شركة Esri العالمية، الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية لوزارة التنمية المحلية خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي Esri المنعقد بمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض .. قام فريق الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالوزارة ، بالتنسيق مع مسئولي برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) بزيارة ميدانية موسعة لـ ٥٠ قرية بمحافظة قنا مخطط استهدافها بتدخلات مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة".

*السبت 19 يوليو*

عقدت الدكتورة منال عوض، اجتماعًا مع جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri العالمية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى مؤتمر مستخدمي Esri ) ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة SAG )) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة " أطلس المدن المصرية ".

كما عقدت وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع فريق شركة Esri العالمية، وعدد من مستخدمي تطبيقاتها الذكية من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتوظيف التكنولوجيا المكانية في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية في مصر.

*الأحد 20 يوليو*

عقدت الدكتورة منال عوض، اجتماعًا موسعًا مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية، لبحث سبل دعم وتطوير قدرات المدن المصرية في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية GIS) ) كأداة أساسية في التخطيط والإدارة المحلية.

وعقدت الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع Carmelle Terborgh، مديرة إدارة الأعمال والعلاقات مع منظمات الأمم المتحدة بشركة Esri العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجال توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم جهود التنمية بالمحافظات المصرية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ ، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف الدكتورة منال عوض بالقيام بمهام وزير البيئة مؤقتًا بجانب منصبها الحالي، لحين تعيين وزير جديد.

أعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها بالثقة الرئاسية للقيام بمهام وزير البيئة مؤقتاً بالإضافة إلى مهام منصبها كوزيرة للتنمية المحلية ، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة.

*الأثنين 21 يوليو*

على هامش مشاركتها فى مؤتمر مستخدمي Esriالدولى لعام 2025 والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .. عقدت وزارة التنمية المحلية لقاءً صحفيًا استعرضت خلاله الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أبرز ملامح التجربة المصرية في توظيف نظم المعلومات الجغرافية، وذلك في أعقاب حصول الوزارة على جائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية SAG Award) لعام 2025، والتي منحتها شركة Esri العالمية الرائدة في هذا المجال ، جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي شركاء التنمية والجهات المشاركة في المؤتمر .

*الثلاثاء 22 يوليو:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزير البيئة ، عن التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي "بدر 2" على مساحة 33 فدان ، وأعمال الساتر الخاصة بالخلية الأولى ، والتسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي الجديدة "بدر 3" على مساحة 5 أفدنة ، بمركز بدر بمحافظة البحيرة تمهيدًا لتشغيلها ضمن المرحلة الجديدة من المدفن الصحى وتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة ، كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بغرب المنيا بمحافظة المنيا وذلك ضمن العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع ، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام زيارتها إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش حصولها على جائزة “الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية”، التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع سهيل العُبد، رئيس الاستراتيجيات الدولية بشركة Esri العالمية ، حيث ناقشا آفاق التعاون المستقبلي.

*الأربعاء 23 يوليو:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لإنشاء أول حضانة متطورة ومتكاملة لتجميع السيارات المضبوطة والمخصصة للتكهين بمدينة الخانكة بالقليوبية حيث وضعت وزيرة التنمية المحلية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى شهر مارس الماضى.



كما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مد تلقى طلبات الراغبين فى الندب على عدد من الوظائف فى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتى سبق الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 وذلك حتى يوم الخميس 31 يوليو 2025 وذلك عن طريق الندب من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

*الخميس 24 يوليو:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالمحافظات ، حيث أكدت أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و 11 منطقة امتداد عمرانى و1391 قرية من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ المخططات التفصيلية لعدد ( 37 ) مدينة و( 51 ) منطقة امتداد عمرانى بالمدن و(221 ) قرية بالمحافظات ، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف اعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.