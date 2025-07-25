بسمة بوسيل تخطف الأنظار بجمالها في أحدث إطلالتها.. صور

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت بسمة بوسيل الأنظار بجمالها، في إطلالة صيفية بألوان مبهجة وسط أجواء الطبيعة.

بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل، قد أعلنت عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات وقالت: "رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله، أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

جدير بالذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

فيلم بيج رامي

كما تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل من خلال فيلم بيج رامي، مع رامز جلال.

فيلم بيج رامى لـ رامز جلال، يشارك في بطولته: بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.