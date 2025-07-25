سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 25-7-2025

واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، ودون أي تغيير.

الجنيه يصعد في البنوك

وقبل أيام ارتفع مركز الجنيه المصري مقابل الدولار الذي تعرض لنزيف شديد كسر حاجز الـ25 قرشا في تداولات الأربعاء الماضي.

أخر تحديث لسعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار امام الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار في تداولات آخر يوم عمل في البنوك عن الأربعاء الماضي نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع .

أقل سعر اليوم

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع داخل بنك التعمير والاسكان

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الكويت الوطني،أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك و قطر الوطني QNB".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك" العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة"

سعر الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاعين الحكومة والخاص 49.04 جنيه للشراء و 49,14 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي،HSBC، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، قناة السويس، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر دولار اليوم

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، نكست".