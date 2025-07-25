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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحة تنشر صورا مفبركة للفنانات

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- إتخاذه الإجراءات القانونية، ضد صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب نشر صور مفبركة للفنانات. 

وقال أشرف زكي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذه الصفحة تنشر صوراً مفبركة وخليعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه الصور المفبركة تخص عدد من النجمات لم يسبق لهن الظهور بأي مشاهد جريئة. 

نقابة المهن التمثيلية 

من جهة أخرى، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول البلوجرز والتيك توكرز، بسبب مشاركتهم في الأعمال الفنية مؤخرا بما يتنافى مع قرار نقابة المهن التمثيلية، برئاسة د. أشرف زكي. 

وخرج أشرف زكي، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة العربية، وقال: «أنا مش عامل القرار عشان أعمل عليه استفتاء.. رحبوا أو لا .. مش فارق معايا، إحنا درسنا وتعبنا وادينا عمرنا للمهنة، مش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك». 

وتابع أشرف زكي: «لو عايز تجيب بلوجر أو تيك توكر في عمل ؟ ادفع غرامة مليون جنيه مش أي حد يصور فيديوهات يبقى ممثل». 

البلوجرز ونقابة المهن التمثيلية 

ويعود قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي -بمنع البلوجرز والتيك توكرز، من المشاركة في الأعمال الفنية- إلى العام الماضي، بعد منشور من الفنان مدحت تيخا، بسبب استضافة تيك توكر شهير. 

وعلى الفور هاجم الفنان مدحت تيخا، نقابة المهن التمثيلية بسبب استضافة تيك توكر شهير .

وكتب "تيخا" عبر فيسبوك:" هو ازاي النقابة (نقابة المهن التمثيلية) تستضيف بتوع التيك توك وخصوصاً (شخص )كل جولاته اللي هي فيديوهاته بس هما بيسموها (جوله )كلها إيحاءات جنسية وقلة أدب.

وتابع:" بيعمل مسلسل كمان واتوافق عليه طب اتعلمنا في معاهد فنون مسرحية ليه بقا وتعب ومشااااريع وسهر.

واضاف:" النقابه تحتفل بيه ويصوروه كمان وهو رايح مسرح النقابة كنوع من أنواع الاحتفال بفلان التيكتوكر، عشان نعمل مسلسلات.

قرار نقابة المهن التمثيلية 

وبعد الجدل الذي حدث، أصدر نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، قرارا بمنع البلوجرز والتيك توكرز من المشاركة في الأعمال الفنية، وتوقيع غرامة تصل إلى مليون جنيه المخالف. 

ورد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على هجوم الفنان مدحت تيخا على نقابة المهن التمثيلية بعد استضافة أحد مشاهير التيك توك، وموافقته على مسلسل لهم.

قال زكي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك فرق بين زيارة شخص للعرض والترحيب به وبين حصوله على تصريح العمل.

أشرف زكي يحذر البلوجرز والتيك توكرز

وأكد الفنان د. أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- تحذيره للبلوجرز والتيك توكرز، من العمل بالتمثيل، وأيضًا أي شخص سيعمل بدون بالتمثيل، دون موافقة النقابة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة القرارات.

تابع أشرف زكي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، أنه في حالة مخالفة القرارات سيتم توقيع غرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم توقيع غرامة مضاعفة على «كزبرة»، ولكنه تحفظ على الكشف عن قيمة الغرامة وتفاصيلها.

أشرف زكي المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي

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