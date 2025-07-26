أمير كرارة: عمري ما دخلت في شغل حد والكوميديا أصعب من الأكشن

أعرب النجم أمير كرارة عن حماسه الشديد لمشاهدة فيلمه الجديد "الشاطر" للمرة الأولى مع الجمهور، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على الابتعاد عن متابعة أعماله أثناء مراحل المونتاج وبعد انتهاء التصوير، مفضلًا مشاهدة الفيلم وسط الجمهور في قاعات العرض لاكتشاف ردود الفعل بشكل مباشر.

وأوضح أمير كرارة في تصريح خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "أنا سعيد جدًا ومتحمس لمشاهدة الفيلم، لأنني لم أشاهده قبل ذلك، وهذه عادتي منذ بداية عملي، حيث لا أتابع المونتاج أو أشاهد العمل بعد الانتهاء من تصويره، أنا أثق تمامًا في المنتج والمخرج والمؤلف، ودوري ينتهي عند أداء عملي بأفضل شكل ممكن، ثم أترك لهم حرية الإبداع في تقديم العمل بالشكل النهائي".

وأضاف أمير كرارة، قائلاً: "حتى البرومو الخاص بالفيلم لم أشاهده قبل طرحه، وغالبًا ما يتم إرساله لي فقط للنشر على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنا أؤمن أنه طالما منحت الثقة لصناع العمل، يجب أن أترك لهم المساحة الكاملة لتنفيذه دون تدخل".

كواليس تصوير فيلم الشاطر

وتحدث أمير كرارة عن كواليس تصوير فيلم "الشاطر"، مؤكدًا أن العمل ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة، لكنه في الوقت ذاته كان من أصعب الأعمال التي قدمها، قائلاً: "أنا بالنسبة لي والله العظيم الكوميديا أصعب من الأكشن، أنا الأكشن بالنسبة لي خلاص بقى تمام، لكن الكوميديا إن أنت تقدر تتحكم في الميزان بتاع الكوميديا دي حاجة صعبة قوي".

واختتم أمير كرارة تصريحاته بالتأكيد على ثقته في تقديم عمل يسعد الجمهور ويترك لديهم انطباعًا جيدًا بعد المشاهدة، متمنيًا أن يكون فيلم "الشاطر" بداية لمزيد من الأعمال التي تحمل رسائل إيجابية وتمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بالسينما المصرية في موسم الصيف.