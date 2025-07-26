ضربات حاسمة للبناء المخالف في أرمنت

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقافها في المهد، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لمخالفات البناء،

وأسفرت الحملة عن رصد وإيقاف حالتين بناء مخالف في المهد بقرية الرزيقات، على إجمالي مساحة 250 مترًا، حيث تمثلت الحالة الأولى في شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة 100 متر مربع بعزبة عبد الله بالرزيقات قبلي، بينما كانت الحالة الثانية شدة خشبية لصب سقف دور أول علوي على مساحة 150 مترًا مربعًا خارج الحيز العمراني بعزبة الجروف بالرزيقات قبلي.

وقامت الوحدة المحلية بفك الشدات الخشبية بالكامل بمعرفة عمالها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، نفذت إدارة الإشغالات حملة لرفع جميع إشغالات الباعة الجائلين بمداخل القرى على الطريق السريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

شارك في الحملة المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ورئيس قرية الرزيقات، ومدير المتابعة الميدانية، ورئيس قسم التنظيم بالقرية، ومدير الإشغالات، وذلك بالتنسيق مع العميد أحمد صبحي مأمور مركز شرطة أرمنت وقوة من المركز لتأمين الحملة.