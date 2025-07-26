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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صبحي: الرياضة وسيلة لنشر المحبة والتسامح وليست مجرد نشاط ترفيهي

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

احتفلت وزارة الشباب والرياضة باليوم الرياضي العربي الأول، الذي أقره مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعه في دورته الـ48 التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد في 29 يناير 2025، وتم اعتماده رسميًا من جامعة الدول العربية، تخليدًا لذكرى أول دورة ألعاب عربية نظمتها مصر في الإسكندرية يوم 26 يوليو عام 1953، على ملعبها التاريخي، أحد أقدم الملاعب العربية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن هذا اليوم يمثل فرصة لتعزيز القيم الرياضية الأصيلة التي توحّد الشعوب وتدعو للتسامح ونبذ التعصب، مشيرًا إلى أن الرياضة في مصر ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي فلسفة حياة تُبنى عليها شخصية الإنسان المصري القادر على العطاء وخدمة وطنه.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت الرياضة اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أمنًا قوميًا، وهو ما انعكس في دعم الأبطال الرياضيين ورعاية المواهب وصعودهم إلى منصات التتويج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ودعا الوزير في كلمته كافة عناصر المنظومة الرياضية من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جعل الرياضة وسيلة لنشر المحبة والتسامح وتكريس الروح الرياضية، بعيدًا عن أي مظاهر تعصب أو شقاق، مؤكدًا أن الرياضة قادرة على بناء مجتمعات أكثر وعيًا وسلامًا.

واختتم كلمته قائلاً:"في هذا اليوم العربي المميز، نوجه التحية لكل رياضي عربي، ونشد على أيدي الممارسين والمهتمين بالرياضة في وطننا الغالي، وندعو الجميع للتمسك بروح الرياضة وقيمها الخالدة.. وكل عام ومصرنا الحبيبة، ورياضيونا بكل خير وتقدّم".

#المكتب_الإعلامي_و_المتحدث_الرسمي
#وزارة_الشباب_و_الرياضة

اشرف صبحي وزير الرياضة صبحي

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