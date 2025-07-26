قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025
كيف أستيقظ لصلاة الفجر ؟.. نصائح من الإفتاء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-7-2025
وظائف بالأردن برواتب تصل لـ35 ألف جنيه
مدبولي يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالساحل الشمالى
الزعيم عادل إمام وزوجته يتصدران السوشيال ميديا في صورة نادرة
انتهاء الموجة الحارة قريبًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية يوليو
صلاة الضحى.. اعرف حكمها وفضلها وكيفية أدائها
شيخ الأزهر يعلق تهنئة أوائل الثانوية ويلغي مؤتمر إعلان النتيجة تضامنا مع غزة
100 يوم صحة: تقديم 15مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال 10أيام
موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي يبدأ جولة الجيزة بزيارة الديوان العام

اشرف صبحي
اشرف صبحي
ياسمين تيسير

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر ديوان عام محافظة الجيزة، وكان في استقباله المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن العديد من المنشآت الشبابية والرياضية. 

تأتي هذه الزيارة في اطار جولات وزير الشباب والرياضة التفقدية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

ويشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الجيزةا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي في نُزل الجيزة الدولي، يهدف إلى دعم رياضات السباحة وتوفير بيئة تدريبية متطورة للشباب والناشئين.

كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة، منها "ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، ملعبين نجيل صناعي (ثلاثي وخماسي) بمركز شباب ساقية مكي، ملعبين (خماسي وسداسي) بمركز شباب جزيرة الدهب".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الجولة الميدانية بمحافظة الجيزة، نُجسد من خلالها رؤية الدولة في دعم وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون المنشآت الشبابية والرياضية منارات تنموية، تُلبي احتياجات المواطنين وتُعزز من دور الرياضة في بناء الإنسان.

أشار وزير الشباب إلى أن افتتاحات اليوم تتضمن عدداً من المنشآت التي تم تطويرها وفق أحدث المواصفات، بما يخدم شباب الجيزة ويُوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والممارسة الرياضية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في خطتها الشاملة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الشبابية في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أعرب المهندس عادل النجار ،محافظ الجيزة ،عن ترحيبه بالسيد وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص داخل محافظة الجيزة .

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وزير الرياضة أشرف صبحي صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

مصر تستعرض تجربتها في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين خلال مؤتمر أفريقي

امتحانات الدور الثاني

شاهد.. انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في المدارس اليوم

الدكتور هاني سويلم

وزير الري يتابع أعمال المشروع المصري الاوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي

بالصور

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
زيكر 001

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الصيف بالساحل الشمالي

روبي
روبي
روبي

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

سيارة أكيورا
سيارة أكيورا
سيارة أكيورا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد