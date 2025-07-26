أشرف صبحي يبدأ جولة الجيزة بزيارة الديوان العام

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر ديوان عام محافظة الجيزة، وكان في استقباله المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، قبل بدء برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن العديد من المنشآت الشبابية والرياضية.

تأتي هذه الزيارة في اطار جولات وزير الشباب والرياضة التفقدية بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

ويشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الجيزةا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي في نُزل الجيزة الدولي، يهدف إلى دعم رياضات السباحة وتوفير بيئة تدريبية متطورة للشباب والناشئين.

كما يتضمن برنامج الزيارة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة، منها "ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، ملعبين نجيل صناعي (ثلاثي وخماسي) بمركز شباب ساقية مكي، ملعبين (خماسي وسداسي) بمركز شباب جزيرة الدهب".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الجولة الميدانية بمحافظة الجيزة، نُجسد من خلالها رؤية الدولة في دعم وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون المنشآت الشبابية والرياضية منارات تنموية، تُلبي احتياجات المواطنين وتُعزز من دور الرياضة في بناء الإنسان.

أشار وزير الشباب إلى أن افتتاحات اليوم تتضمن عدداً من المنشآت التي تم تطويرها وفق أحدث المواصفات، بما يخدم شباب الجيزة ويُوفر لهم بيئة آمنة ومحفزة للإبداع والممارسة الرياضية، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في خطتها الشاملة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الشبابية في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أعرب المهندس عادل النجار ،محافظ الجيزة ،عن ترحيبه بالسيد وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الرامية إلى تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص داخل محافظة الجيزة .

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة في دعم الأندية والمنشآت الرياضية داخل نطاق المحافظة، بما يخدم مختلف الفئات العمرية ويعزز الأنشطة الرياضية والاجتماعية.